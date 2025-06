S.A. 16:35 Continuità aerea: l´assessore Manca a Bruxelles La missione si inserisce nel percorso di preparazione in vista dell’importante confronto sulla continuità territoriale aerea previsto a breve con la Commissione europea, che si terrà alla presenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell´Assessorato dei Trasporti



CAGLIARI - L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, si trova in questi giorni a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali con alcune delle principali delegazioni italiane al Parlamento europeo. La missione si inserisce nel percorso di preparazione in vista dell’importante confronto sulla continuità territoriale aerea previsto a breve con la Commissione europea, che si terrà alla presenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Assessorato dei Trasporti.



«Questo viaggio – spiega l’assessora Manca – è parte del lavoro di squadra che stiamo portando avanti con coerenza e determinazione per garantire alla Sardegna collegamenti certi, stabili e sostenibili. L’Europa deve essere un alleato strategico per affrontare le sfide strutturali del nostro sistema di trasporti. In questo percorso riteniamo sia fondamentale il supporto di tutti i rappresentanti della Sardegna e dell'Italia a Bruxelles a prescindere dal colore politico di appartenenza. Dobbiamo portare a casa un modello di continuità territoriale aerea che soddisfi tutti i cittadini sardi e ogni singola esigenza e per ottenere questo risultato bisogna lavorare uniti e compatti».



Tra gli incontri calendarizzati nelle giornate di oggi e domani, quello con il Gabinetto del Commissario trasporti e con le delegazioni italiane a Bruxelles di M5S, Partito Socialista Europeo e Partito Popolare Europeo. L’obiettivo è portare all’attenzione delle istituzioni europee le peculiarità e le esigenze specifiche della Sardegna in tema di mobilità, a partire dalla continuità territoriale aerea, e costruire un dialogo solido e costruttivo per definire un modello che riconosca concretamente il principio di insularità.



Nella foto: l'assessore Barbara Manca