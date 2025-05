S.A. 9:00 12 pensiline in arrivo ad Alghero Ordine del Giorno approvato ieri dal Consiglio Comunale sul tema dell´efficientamento del trasporto pubblico locale. Le dichiarazioni dell´assessore Roberto Corbia



ALGHERO - «L’ordine del giorno presentato dal consigliere Salvatore e votato ieri all’unanimità dall’intero consiglio comunale, nonostante i tentativi di attribuzione di paternità, è il terminale di un percorso che l’Amministrazione Cacciotto ha intrapreso fin da subito istituendo un tavolo di lavoro permanente Comune / ARST, con l’obiettivo di affrontare con concretezza e determinazione il tema di un quantomai necessario efficientamento del trasporto pubblico locale». Così inizia la nota firmata dall'Ufficio Stampa del Comune di Alghero. «Come riportato in aula dall’Assessore alla Mobilità Roberto Corbia, l’interlocuzione avviata con ARST, vedrà infatti la concretizzazione già dalle prossime settimane, dei primi (ma estremamente importanti) obiettivi che l’amministrazione si era posta all’interno del percorso di efficientamento e potenziamento del sistema di TPL, e che a partire già da questa estate, renderanno finalmente più accessibile il suo utilizzo».



Nella nota viene annunciato che saranno installate in tutte le fermate urbane ed extraurbane le bacheche informative attraverso le quali accedere in tempo reale ai tempi di percorrenza ed arrivo degli autobus, sarà avviato un importante lavoro di potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale dedicata, e saranno installate non una ma ulteriori 12 pensiline che saranno consegnate già nei prossimi giorni da ARST al Comune, il quale potrà pertanto programmare la loro collocazione nelle fermate idonee, nonchè più utilizzate della rete. «Non ci sono medaglie da appuntare - commenta l’Assessore Corbia - ma solo tanto lavoro da fare, per raggiungere un livello accettabile di fruibilità del trasporto pubblico locale della nostra città. Fin dall’inizio del nostro mandato, insieme con ARST abbiamo lavorato proficuamente e in maniera continuativa sulla necessità di migliorare il sistema di trasporto urbano e già dalle prossime settimane i primi risultati saranno tangibili. E’ solo l’inizio di un percorso di collaborazione che vede al centro il bisogno di rendere più accessibili ai cittadini e ai nostri visitatori, un servizio essenziale».



Nella foto: l'assessore Corbia e il sindaco Cacciotto