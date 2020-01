Condividi | A.B. 9:18 La compagine algherese ha sbancato il campo di Narbolia per 1-3, chiudendo il girone d´andata solitaria in testa alla classifica del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile Web project: giro di boa a punteggio pieno



ALGHERO – La Web project Sottorete Alghero sbanca per 1-3 il campo di Narbolia e chiude in testa alla classifica a punteggio pieno il girone d'andata del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile. La compagine algherese si è presentata con molte defezioni, a causa di infortuni ed impegni lavorativi. E, come se non bastasse, durante il riscaldamento, a seguito di un fortuito scontro a rete, l'alzatore Pitzolu ha ricevuto un duro colpo alla caviglia, che lo ha costretto ad interrompere il riscaldamento.



Il primo set, seppur combattuto, se lo è aggiudicato la WebProject con il parziale di 20-25. La scarsa concentrazione ha caratterizzato l'inizio del secondo set, che ha visto la Sunvolley staccare gli ospiti di 8lunghezze e, nonostante il divario di punteggio è stato ridotto, i padroni di casa hanno chiuso 25-19: il primo set perso in stagione dagli algheresi. Il terzo parzialeè sembrato già concluso per la Sottorete, quando un brutto atterraggio dall'attacco-punto di Demartis, con conseguente distorsione al ginocchio, ha costretto ad una lunga interruzione di gioco e ad una sostituzione forzata. Il giocatore ha dovuto abbandonare il campo alla fine del terzo, concluso 14-25 per gliospiti. Grazie al riposizionamento tattico attuato dal coach, unito ad una grande personalità dei ragazzi algheresi, al limite delle loro energie, la Web project si èaggiudicata il quarto set 20-25 e la gara, conquistando i 3punti in palio.



«E' un momento duro - commenta il presidente della Sottorete Stefano Ogno - Sembra che la sfortuna ci perseguiti, abbiamo perso diversi elementi importanti solo durante l'ultimo mese. Ora, sembra che alcuni stiano recuperando, ma siamo ancora in emergenza. Però la squadra c'è, è tenace. Siamo un bel gruppo ce la giocheremo fino in fondo. Il nostro obiettivo è arrivare ai play-off primi in classifica». Il centrale Michele Sari commenta: «Si spera che il nuovo anno, porti un po' di serenità alla squadra e permetta il recupero di tutti gli elementi essenziali a questo gruppo dal carattere incrollabile, anche se la nuvoletta di Fantozzi aleggia minacciosa e inesorabile».Per la Sottorete, la prossima gara, prima del girone di ritorno, si giocherà ad Alghero, sabato 11 gennaio, alle 20, contro la Time out volley di Golfo Aranci.