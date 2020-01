Condividi | Cor 10:10 Lunedì 13 gennaio è convocata ad Alghero la Capigruppo per decidere l´ordine dei lavori dei prossimi impegni consiliari ma Valdo Di Nolfo gela tutti: «riunione inutile come dimostrato dagli ultimi consigli comunali. Non parteciperò. Spero in un cambio di passo» «Lavori stravolti la Capigruppo inutile»



ALGHERO - «Caro presidente del Consiglio e cari colleghi capigruppo, come già affermato più volte in consiglio comunale, non intendo partecipare alla prossima conferenza di capigruppo. La motivazione la conoscete. Spero però vivamente che le decisioni che prenderete lunedì in quella importante sede, di cui ho massimo rispetto, saranno poi valide anche durante la discussione consiliare. Se questo accadrà sarà chiaro il cambio di passo verso la collegialità, cosa che valuterò in maniera molto positiva».



Lo scrive il consigliere comunale di Sinistra in Comune indirizzato al presidente Lelle Salvatore ed a tutti i capigruppo algheresi. Lunedì prossimo, infatti, è convocata la Capigruppo per decidere l'ordine dei lavori dei prossimi impegni consiliari. Riunione alla quale non parteciperà Valdo Di Nolfo. La motivazione è chiara: a colpi di maggioranza, infatti, negli ultimi due consigli comunali, seppur all'interno del perimetro regolamentare, si è stravolto completamente l'ordine dei lavori deciso proprio dalla Capigruppo, al fine di evitare la discussione su alcuni punti, evidentemente, ritenuti scomodi.



Tra questi c'è proprio l'importante mozione sulla sanità. «Non perdo più tempo a discutere decisioni che poi intanto Forza Italia modificherà a piacimento» incalza Di Nolfo riferendosi proprio alla scelta di stravolgere l'odg delle ultime due riunioni consiliari. «La conferenza Capigruppo è organo collegiale che va rispettato, se siamo alla dittatura della maggioranza non ha più senso svolgere le riunioni» conclude con amarezza il consigliere di opposizione.



