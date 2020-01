Condividi | Red 8:12 Il ritiro dei referti potrà avvenire in tre modi: negli ambulatori comunali, davanti ai quali sosterà l’autoemoteca, nella data successiva a quella del prelievo; attraverso il totem installato nei laboratori di analisi; nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa Prelievo con autoemoteca: tappe di gennaio



SASSARI - L'Assl Sassari ha reso noto il calendario delle attività di prelievo con autoemoteca per il mese di gennaio. Martedì 14 e martedì 28: alle 7.30 a Codrongianos, in Via Roma; alle 9 a Cargeghe ed a Muros, in Via Sauro; alle 10 ad Ossi, in Via Angioi.



E ancora, martedì 21, alle 8, ad Ossi, in Via Angioi. Invece, giovedì 16 e giovedì 30: alle 7.30, ad Osilo, in Piazza Dorgali; alle 9, a Tissi, in Via Municipale; alle 10.30, ad Usini, in Via Marconi (anche giovedì 23, alle 8).



Nei prossimi giorni, verrà reso noto il calendario per il mese di febbraio. Il ritiro dei referti potrà avvenire secondo tre modalità: negli ambulatori comunali, davanti ai quali sosterà l'autoemoteca, nella data successiva a quella del prelievo; attraverso il totem installato nei laboratori di analisi; nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa (servizio a pagamento).