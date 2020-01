Condividi | Red 12:28 Domani pomeriggio, nella sede provinciale delle Acli, in Viale Marconi 4, si terrà un seminario sull´invecchiamento attivo a cura della psicologa Claudia Leone Invecchiando attivamente: corso a Cagliari



CAGLIARI - Cosa significa realmente diventare anziani? Un buono stile di vita, allenare la memoria, essere attivi socialmente, coltivare le proprie passioni, sono fattori che possono migliorare il naturale processo di invecchiamento? Sono queste alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta nel corso del seminario previsto per domani, martedì 14 gennaio, alle 17.30, nella sede Acli di Viale Marconi 4, a Cagliari.



L’incontro, gratuito e realizzato nell'ambito delle attività del Punto famiglia Acli, è organizzato a cura della psicologa Claudia Leone e vedrà la partecipazione di Nicoletta Serra, responsabile dello sportello d'ascolto Acli, che presenterà varie iniziative portate avanti tra cui gli incontri per genitori di figli vittime di bullismo e le attività in materia di alimentazione consapevole. Al termine della serata, verrà presentato il corso di potenziamento della memoria, che sarà avviato nei prossimi mesi, rivolto a persone tra i sessanta ed i settantacinque anni e pensato per fornire gli strumenti per tenere allenata la mente, apprendere nuove strategie e tecniche di invecchiamento attivo, e per supportare l'utilizzo di tali strategie anche a livello metacognitivo, ossia modificando l'atteggiamento emotivo-motivazionale, rendendo il risultato più vincente e duraturo.



Il seminario è gratuito, ma per partecipare è richiesta l'iscrizione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria telefonando al numero 070/43039 o inviando una e-mail all'indirizzo web acliprovincialicagliari@gmail.com. Commenti