Sarà concorrenza diretta con la Lauda (Ryanair). Volo operativo tre vole alla settimana dal 2 giugno. Si vola il martedì, il giovedì ed il sabato. Si aggiunge ai collegamenti per Bucarest, Budapest, Varsavia e Katowice Wizz Air vola sull´Alghero-Vienna



ALGHERO - Nuovo volo per la compagnia aerea a basso costo ungherese Wizz Air dall'aeroporto di Alghero e nuovo colpo estivo per la Sogeaal, la società di gestione dello scalo a nord-ovest della Sardegna. Dal 2 giugno al 24 ottobre sarà operativo il volo per Vienna.



Tre i collegamenti settimanali garantiti. Si parte il martedì, il giovedì ed il sabato. Da Alghero sulla direttrice Sardegna-Austria sarà concorrenza diretta con la Lauda (Ryanair), che proprio nel 2020 inaugura dal 29 marzo la tratta bisettimanale con Vienna (il mercoledì e la domenica).



