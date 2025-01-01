Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
Cor 17:48
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
All'origine, probabilmente, un sorpasso azzardato. E´ di due feriti (parrebbe non gravi) il bilancio dello scontro frontale avvento nel tardo pomeriggio di oggi all´ingresso di Alghero, lungo la strada Statale 127bis. Problemi alla viabilità
ALGHERO - Problemi alla viabilità. Sul posto gli agenti della Polizia locale ai comandi di Salvatore Masala. Hanno eseguito i primi rilievi nel tentativo di stabile con esattezza la dinamica del sinistro. E' di due feriti non gravi il bilancio dello scontro frontale avvento nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì) all'ingresso di Alghero, lungo la strada Statale 127bis. Una Peugeot in fase di sorpasso si è scontrata con un furgone della catena di supermercati Conad che si dirigeva ad Alghero. In seguito all'urto il furgone si è ribaltato su un lato. Sul posto gli uomini del 118.
