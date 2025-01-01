Alguer.it
S.A. 8:01
Nuovo fondo per i Borghi della Sardegna
Si tratta di interventi che nel corso del quinquennio 2026/2030 interesseranno i Borghi di: Aggiius, Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove (Nuoro), Oliena, Posada, Sadali, Sardara e Tempio Pausania
Nuovo fondo per i Borghi della Sardegna

CAGLIARI - Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione fra l’assessore regionale del turismo, Franco Cuccureddu ed i 15 sindaci dei Borghi caratteristici della Sardegna. Nelle more della certificazione di Borgo caratteristico della Sardegna, che sarà curata dall’autorevole comitato tecnico-scientifico recentemente costituito, sono stati inseriti nella lista tutti i 15 Borghi certificati, otto dai borghi più belli d’Italia dell’Anci, sei dalle bandiere arancioni del Touring club ed uno da entrambi.

L’Assessorato del Turismo sta investendo ingenti risorse sul low tourism (cammini, rete escursionistica, borghi, esperenziale, ecc) per perseguire il duplice obiettivo di attrarre flussi in tutte le stagioni dell’anno ed in tutti i territori della Sardegna, sia quelli costieri che dell’interno. In quest’ottica un apposito stanziamento del FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) è stato destinato proprio per consolidare l’offerta turistica nei borghi certificati della Sardegna, si tratta di interventi che nel corso del quinquennio 2026/2030 interesseranno i Borghi di: Aggiius, Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove (Nuoro), Oliena, Posada, Sadali, Sardara e Tempio Pausania.
