Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoTurismo › Alghero in fiera al Wtm di Londra
Cor 12:15
Alghero in fiera al Wtm di Londra
Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, guidato dalla presidente Bianca Bradi, in partnership con Parco di Porto Conte e Fondazione Alghero, rappresenta il territorio al World Travel Market di Londra
Alghero in fiera al <i>Wtm</i> di Londra

ALGHERO - Presente al Padiglione N2 – Stand 540, il Consorzio promuove la destinazione Alghero come meta esperienziale, sostenibile e di qualità, capace di unire mare, natura, cultura ed enogastronomia in un’unica identità territoriale.

La partecipazione al Wtm si inserisce nel percorso di promozione condiviso con il Parco di Porto Conte, la Fondazione Alghero e l’Assessorato al Turismo del Comune di Alghero, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della Riviera del Corallo sui mercati internazionali e consolidare relazioni con operatori e buyer di tutto il mondo.

«Dopo la tappa di Mirabilia 2025 a Catanzaro Lido, la presenza al Wtm segna un ulteriore passo nella strategia di marketing territoriale del Consorzio, che guarda già al 2026 con nuove iniziative di promozione digitale e integrata».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
29/10Grandi Eventi: pubblicato bando del Capodanno
22/10Sardegna tra i Best in Travel della Lonely Planet
16/10Alghero accoglie il Turismo delle Radici
13/10Sardinian Roots, tappa ad Alghero
10/10Turismo delle Radici: esperti a confronto ad Alghero
9/10Stintino e il suo progetto per la bassa stagione
9/10Regione Sardegna al TTG 2025 di Rimini
8/10Turismo e Unesco: aziende algheresi a Mirabilia
8/10Turismo: Blastness acquisisce Mentefredda
30/9Turismo: Sardegna al Global Summit
« indietro archivio turismo »
3 novembre
Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero
3 novembre
«Caditoie ostruite, fatto grave»
3 novembre
Super Alghero: è record storico di vittorie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)