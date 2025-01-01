Cor 12:15 Alghero in fiera al Wtm di Londra Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, guidato dalla presidente Bianca Bradi, in partnership con Parco di Porto Conte e Fondazione Alghero, rappresenta il territorio al World Travel Market di Londra



ALGHERO - Presente al Padiglione N2 – Stand 540, il Consorzio promuove la destinazione Alghero come meta esperienziale, sostenibile e di qualità, capace di unire mare, natura, cultura ed enogastronomia in un’unica identità territoriale.



La partecipazione al Wtm si inserisce nel percorso di promozione condiviso con il Parco di Porto Conte, la Fondazione Alghero e l’Assessorato al Turismo del Comune di Alghero, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della Riviera del Corallo sui mercati internazionali e consolidare relazioni con operatori e buyer di tutto il mondo.



«Dopo la tappa di Mirabilia 2025 a Catanzaro Lido, la presenza al Wtm segna un ulteriore passo nella strategia di marketing territoriale del Consorzio, che guarda già al 2026 con nuove iniziative di promozione digitale e integrata».