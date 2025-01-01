Cor 17:02 Siccità 2022, domande a dicembre 2025 Un´isola in ginocchio: ecco le tempistiche con cui la Regione Sardegna pubblica l´avviso per gli agricoltori colpiti dalla siccità di tre anni addietro. Nel frattempo le imprese falliscono: una vera vergogna



CAGLIARI - Dalle 12 del 1 dicembre 2025 fino alle 12 del 19 gennaio 2026 sarà possibile presentare le domande di indennizzo per i danni subiti alle produzioni agricole a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Sardegna nel corso dell’estate e dell’autunno 2022. Non si tratta di uno scherzo: è l'avviso ufficiale pubblicato dall'agenzia regionale laore e rivolto agli agricoltori colpiti dagli eventi siccitosi di tre anni fa. Questi sono gli eventi riconosciuti dalla D.G.R. n. 35/71 del 4 luglio 2025: siccità e ondate di calore dell’estate 2022; grandine, venti forti e piogge intense tra il 16 agosto e il 1° settembre 2022; piogge e venti molto forti nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022. Nel frattempo le imprese falliscono: una vera vergogna non soltanto per le imprese del settore.