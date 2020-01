Cor 17:22 La salma trasportata nel POoliclinico di Monserrato. Sul posto i carabinieri della locale stazione per ricostruire l´accaduto Sant´Andrea Frius: 33enne ucciso a caccia



CAGLIARI - Battuta di caccia tragica nelle campagne di Sant'Andrea Frius, nel sud della Sardegna. Ad avere la peggio Giuseppe Santandrea, cacciatore di 33 anni.



Il giovane papà di bue bambini è morto perchè colpito da una fucilata durante una battuta al cinghiale. L'incidente è avvenuto nella zona mineraria del paese.



Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato colpito da una pallottola di rimbalzo che gli ha reciso l'arteria femorale. Sul posto i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'accaduto. CAGLIARI - Battuta di caccia tragica nelle campagne di Sant'Andrea Frius, nel sud della Sardegna. Ad avere la peggio Giuseppe Santandrea, cacciatore di 33 anni.Il giovane papà di bue bambini è morto perchè colpito da una fucilata durante una battuta al cinghiale. L'incidente è avvenuto nella zona mineraria del paese.Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato colpito da una pallottola di rimbalzo che gli ha reciso l'arteria femorale. Sul posto i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'accaduto.