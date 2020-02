Red 15:21 Consegna fogli venatori entro il 2 marzo I cacciatori residenti nel Comune di Sassari devono consegnare il foglio venatorio per l´anno 2019/2020 entro lunedì 2 marzo. La mancata o tardiva consegna del foglio venatorio prevede una sanzione da 51,65 a 516,46euro







La mancata o tardiva consegna del foglio venatorio prevede una sanzione da 51,65 a 516,46euro. Se il cacciatore ha ritirato il foglio, è comunque obbligato a restituirlo al Comune entro la stessa data, anche se non è andato a caccia. Commenti SASSARI - I cacciatori residenti nel Comune di Sassari devono consegnare il foglio venatorio per l'anno 2019/2020 entro lunedì 2 marzo. La consegna potrà avvenire a mano al Comando di Polizia municipale, in Via Carlo Felice 8, all’ufficio Protocollo generale del Comune in Piazza del Comune 1 o nei servizi circoscrizionali della Polizia locale, a Palmadula, il lunedì ed il mercoledì dalle 9.30 alle 11; a La Corte, sempre il lunedì e mercoledì, ma dalle11.15 alle 12.50; a Campanedda il giovedì dalle 9.30 alle 11; ed a Tottubella il martedì dalle 9.30 alle 11 ed il giovedì dalle 11.15 alle 12.50.La mancata o tardiva consegna del foglio venatorio prevede una sanzione da 51,65 a 516,46euro. Se il cacciatore ha ritirato il foglio, è comunque obbligato a restituirlo al Comune entro la stessa data, anche se non è andato a caccia.