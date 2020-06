Cor 11:55 Multiss, i numeri del bilancio 2019 Lavori per oltre 8 milioni e mezzo di euro, 62mila interventi effettuati nei 102 due edifici provinciali gestiti in global service. Utenti soddisfatti





effettuati nei 102 due edifici provinciali gestiti in global service. E soprattutto la media dell'8 ottenuta nella speciale "pagella" redatta dai destinatari dei vari servizi. Sono alcuni dei numeri del bilancio consuntivo 2019 approvato dall'assemblea dei soci di Multiss Spa, la multi-utility che opera principalmente per la Provincia di Sassari. L'assemblea, guidata dal presidente Luciano Mura, ha visto la partecipazione dell'amministratore straordinario della Provincia, Pietro Fois, e del direttore Antonio Spano.



Tra i principali risultati conseguiti dall'azienda, che conta oltre 130 dipendenti, ci sono i 6mila interventi effettuati su 1.300 chilometri di strade provinciali, tra pulizia della carreggiata e dei tombini, la copertura delle buche, l'eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina, il taglio delle erbe e delle sterpaglie il rifacimento segnaletica. Ma nel lungo elenco delle attività svolte sono riassunti anche i 37mila interventi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, la pulizia degli alvei fluviali per ripristinare la funzionalità idraulica degli attraversamenti stradali che incrociano i corsi d’acqua naturali, l'assistenza informatica, telefonica e sistemistica e quella tecnica nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.



Con un fiore all'occhiello rappresentato dalla piattaforma Gestman, che consente all'azienda di conoscere e ricostruire nel dettaglio la storia, gli interventi e le caratteristiche di ogni edificio provinciale: un database unico in Sardegna per gestire gli interventi in modo puntuale e veloce, e consentire agli utenti del servizio - spesso dirigenti scolastici - di essere aggiornati costantemente sullo svolgimento dei lavori. Un sistema analogo viene utilizzato anche per la gestione dei servizi ambientali, che comprendono le richieste di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presentate da circa 300 utenti censiti tra enti, comuni e scuole di ogni ordine e grado.



L'attività di Multiss rispetta una programmazione serrata, con verifiche trimestrali dei risultati raggiunti e l'approvazione di una semestrale ad agosto. Questa scelta, che non deriva da obblighi di legge, è stata adottata per verificare gli scostamenti rispetto al bilancio preventivo approvato a novembre di ogni anno. Uno strumento in più per garantire un uso efficiente delle risorse. Ma c'è un ulteriore dato che Multiss presenta con soddisfazione, come spiega il direttore Antonio Spano: «Ci sforziamo di spendere le nostre risorse soprattutto all'interno della provincia di Sassari: nel 2019 ci siamo riusciti per il 95 per cento degli acquisti di materie prime e per l'89 per cento dei servizi affidati. È un ulteriore beneficio indiretto che Multiss produce per il territorio».



