S.A. 17:43 Città metropolitana, presidente Todde a Sassari Alessandra Todde sarà domani a Sassari, a Palazzo Ducale, per rispondere all’invito formulatole nei giorni scorsi dal presidente della Rete metropolitana, Giuseppe Mascia, dall’amministratore straordinario della Città metropolitana, Gavino Arru, e dal coordinatore del Tips, Sergio Salis



SASSARI - Sanità, infrastrutture, energia, sviluppo industriale, programmazione strategica decentrata, riequilibrio delle risorse per la Città metropolitana, ruolo dell’aeroporto di Alghero e del porto di Porto Torres, transizione energetica della centrale di Fiume Santo e Chimica Verde: sono gli argomenti che caratterizzeranno il confronto tra i rappresentanti istituzionali, economici e sociali del territorio con la presidente della Regione. Alessandra Todde sarà domani a Sassari, a Palazzo Ducale, per rispondere all’invito formulatole nei giorni scorsi dal presidente della Rete metropolitana, Giuseppe Mascia, dall’amministratore straordinario della Città metropolitana, Gavino Arru, e dal coordinatore del Tips, Sergio Salis.



«Tali questioni necessitano di una visione comune e di azioni condivise tra tutti gli attori istituzionali, economici e sociali della Sardegna», era stato l’appello rivolto a Todde, che domani incontrerà, oltre a Mascia, Arru e Salis, anche i sindaci di Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino e Valledoria, Raimondo Cacciotto, Massimo Mulas, Fabrizio Demelas, Nicola Sassu, Maria Lucia Tirotto, Rita Vallebella e Marco Muretti, che fanno parte della Rete, e una delegazione del Tips. L’appuntamento nella sala consiliare di Palazzo Ducale è fissato per le 10.30. Sarà possibile per le operatrici e gli operatori dell’informazione effettuare alcune immagini prima dell’inizio dei lavori, mentre a fine mattinata è previsto un punto stampa sull’esito dell’incontro. Per chi volesse raccogliere delle dichiarazioni anticipatamente, la sala sarà accessibile già dalle 10.