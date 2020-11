A.B. 21:26 Rombano i motori sulla Pista del corallo Si è appena conclusa la terza prova del Campionato Velocità Asi, organizzata ad Alghero da Paolo e Michele Soddu. Vittorie per Nicola Baccanti (categoria “Supermoto”), Federico Pilu (Pitbike), Niccolò Lisci (Moto da strada), Francesco Contu (Minimoto Expert), Edoardo Bruzzese (Minimoto Esordienti) e Federico Canu (Quad)







Tra le “Pitbike”, gradino più alto del podio Federico Pilu, secondo posto per Luciano Barranca e terzo Giuseppe Canu. Nelle “Moto da strada”, successo per Niccolò Lisci su Martina Serra ed Eugenia Deluigi.



Nelle “Minimoto Expert”, vittoria di Francesco Contu: al secondo posto Daniel Scanu e al terzo Emilio Esu. Nelle “Minimoto Esordienti”, Edoardo Bruzzese si è lasciato alle spalle Riccardo Bruzzese e Matteo Angius. Infine, nei “Quad”, vittoria di Federico Canu davanti a Fabio Sollai.



(Foto di Luca Antonio Piga e Alessandro Spissu) Commenti ALGHERO - Si è appena conclusa la terza prova del Campionato Velocità Asi sulla Pista del corallo di Antonio Dettori, ad Alghero, organizzata da Paolo e Michele Soddu. Nella categoria “Supermoto”, vittoria del pilota di casa Nicola Baccanti, davanti a Mattia Luglié e Mattia Manca.Tra le “Pitbike”, gradino più alto del podio Federico Pilu, secondo posto per Luciano Barranca e terzo Giuseppe Canu. Nelle “Moto da strada”, successo per Niccolò Lisci su Martina Serra ed Eugenia Deluigi.Nelle “Minimoto Expert”, vittoria di Francesco Contu: al secondo posto Daniel Scanu e al terzo Emilio Esu. Nelle “Minimoto Esordienti”, Edoardo Bruzzese si è lasciato alle spalle Riccardo Bruzzese e Matteo Angius. Infine, nei “Quad”, vittoria di Federico Canu davanti a Fabio Sollai.(Foto di Luca Antonio Piga e Alessandro Spissu)