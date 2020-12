Red 10:49 Caccia: «in Sardegna perse sei giornate» «In Sardegna perse sei giornate di caccia a seguito del Dl governativo», denuncia Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, che chiede il prolungamento a febbraio 2021 per la sola caccia al cinghiale







Commenti ALGHERO - «Il Centro studi agricoli, prende atto che a seguito dell'approvazione del Dl da parte del Governo di dichiarare tutto il territorio "Zona rossa" , nelle giornate del 24, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nelle giornate del 3 e 6 gennaio 2021 il calendario venatorio della Sardegna prevedeva giornate di caccia che, a seguito del Dl, sono state annullate. Si tratta di ben sei giornate, afferma il presidente del Centro studi agricoli Tore Piana - che ciascun cacciatore, al momento del pagamento delle tasse nel mese di agosto intendeva ed era certo di poter cacciare». «Si tratta di una ingiustizia, che potrebbe essere rimediata permettendo il prolungamento del calendario venatorio nel mese di febbraio per la sola caccia al cinghiale, nei giorni di 4, 7, 11 e 14 febbraio. Credo che il Comitato faunistico regionale e l'assessore regionale all'Ambiente possano senza difficoltà attuare tale proposta, anche a seguito dei numerosi danni alle colture agricoli che i cinghiali stanno causando», conclude Piana.