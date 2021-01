Cor 18:56 Provincia, elezioni il 30 gennaio Corsa contro il tempo per la compilazione delle liste e la presentazione dei candidati (consiglieri comunali e sindaci) nelle elezioni di secondo livello del presidente e dei consiglieri della provincia di Sassari. Già previste dall'aprile del 2019, dovrebbero tenersi il 30 gennaio 2021







Due i seggi costituiti e denominati “Restante Provincia” (cui fanno parte 29 Comuni e 372 elettori) e "Zona Omogenea di Olbia-Tempio" (che comprende invece 16 Comuni e 233 elettori). Il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale è fissato al 5% del numero degli elettori, mentre il numero minimo delle sottoscrizioni per la candidatura a Presidente è pari al 15% degli aventi diritto al voto.



Costituito l'ufficio elettorale provinciale: ne fanno parte, in qualità di presidente il dr. Antonello Bellu, dirigente del Settore 1, con i componenti Rodolfo Bonesu, Rosaria Motta, Davide Madau, Immacolata Sau, Immacolata Carta, Francesca Frau, Giuliana Era, Paola Spiga e Maria Rosaria Ippolito. Faranno altresì parte dell’Ufficio elettorale il dirigente del Settore 8, dr. Giorgio Sanna e le seguenti unità di personale che operano nella Zona Omogenea di Olbia-Tempio: Fabiana Decandia, Maria Teresa Caddeo, Luisa Manzoni, Luca Fenu, Luciano Corosu e Angela Fideli. Commenti SASSARI - Come stabilito col decreto dello scorso agosto 2020 dal Presidente della Regione Sardegna, si terranno il 30 gennaio 2021 le elezioni di secondo grado dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali della Sardegna, inizialmente previste nel 2019 e sempre rinviate. Per il rinnovo della provincia di Sassari saranno 594 gli elettori, corrispondenti ai sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data del 9 dicembre 2020.Due i seggi costituiti e denominati “Restante Provincia” (cui fanno parte 29 Comuni e 372 elettori) e "Zona Omogenea di Olbia-Tempio" (che comprende invece 16 Comuni e 233 elettori). Il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale è fissato al 5% del numero degli elettori, mentre il numero minimo delle sottoscrizioni per la candidatura a Presidente è pari al 15% degli aventi diritto al voto.Costituito l'ufficio elettorale provinciale: ne fanno parte, in qualità di presidente il. Antonello Bellu, dirigente del Settore 1, con i componenti Rodolfo Bonesu, Rosaria Motta, Davide Madau, Immacolata Sau, Immacolata Carta, Francesca Frau, Giuliana Era, Paola Spiga e Maria Rosaria Ippolito. Faranno altresì parte dell’Ufficio elettorale il dirigente del Settore 8,. Giorgio Sanna e le seguenti unità di personale che operano nella Zona Omogenea di Olbia-Tempio: Fabiana Decandia, Maria Teresa Caddeo, Luisa Manzoni, Luca Fenu, Luciano Corosu e Angela Fideli.