A.B. 1 giugno 2021 La Catalana cala il poker Ci sono state solo vittorie per la compagine algherese nei campionati nazionali di serie B di baseball e di softball. I ragazzi hanno battuto 8-1 e 7-0, sempre per manifesta superiorità, la Roma Brewers, mentre le ragazze hanno superato 16-15 la Black Sheep Sassari



ALGHERO - E' servita solo una settimana alla Catalana baseball Alghero per smaltire la sconfitta in trasferta contro Cali Roma e ripartire con il piede giusto nel diamante casalingo. Doppia vittoria in Gara1 e in Gara2 contro la Roma Brewers, entrambe per manifesta superiorità all’ottavo (8-1 il punteggio finale di sabato pomeriggio) e al settimo inning (7-0 lo score di domenica mattina).



Troppo superiore la potenza difensiva schierata dagli algheresi sul monte di lancio con i fratelli D’Amico incontenibili nelle due partite. Leonardo, schierato come lanciatore partente in Gara1, ha messo a referto 14strike out in sette riprese, rilevato ottimamente da Simone Puddu, autore di 2eliminazioni al piatto nell’unico inning giocato. Nell'incontro domenicale, è stato impiegato sul monte Yovany, che ha chiuso con 13strike out in sei inning, sostituito da Gianluca Stara nel settimo e inning (uno strike). Nonostante i punteggi finali, è mancata ancora la fase offensiva, con poche battute valide (sette complessivamente nelle due gare) con un triplo di Josue Jose “Junior” Cabrera Rodriguez e un doppio di Marco Cugia nella prima partita, nonchè un doppio di Alessio Salaris nella seconda.



Vittoria anche per le ragazze del softball nell’avvincente partita contro la Black Sheep Sassari, conclusa 16-15 per le biancoblu dopo 3h30' di gioco. La Catalana è partita forte nei primi tre inning, confezionando un parziale di 11-0, grazie anche al buon lavoro difensivo della lanciatrice Pala e della prima base Alessia Cossu. Dal terzo inning è arrivata qualche valida delle pecore nere, ma soprattutto alcuni errori della difesa locale hanno permesso alle granata di risalire la china fino al sesto inning, quando sono riuscite ad agganciare le ospiti sul 15-15. Il punto finale di Giorgia Paba e il gioco difensivo della stessa giovanissima interbase hanno sigillato la vittoria finale. In attacco buona prova complessiva di tutta la squadra con l’esterno Carmen Leoni, autrice di un fuoricampo interno e di un doppio e il catcher Giorgia Nuvoli, che ha messo a referto un triplo, oltre che una convincente prova dietro la casa base.



La Catalana Essenne softball ritroverà, sul diamante amico di Maria Pia, ancora le Black Sheep, domani, mercoledì 2 giugno, alle 11. I ragazzi di Heredia Campa dovranno invece attendere domenica 6 per sfidare il Nettuno 2 B.C., sul campo nettunese “Santa Barbara Tagliaboschi”, nel classico doppio incontro della Serie B nazionale.