Provincia Nuoro: venerdì il secondo webinar

NUORO - “Piano di Rilancio del Nuorese: lo stato dell’arte” è il titolo del secondo webinar che la Provincia di Nuoro organizza per discutere di temi strategici per lo sviluppo del territorio. Appuntamento venerdì 4 giugno, alle 10.30 (e non più giovedì 3, come inizialmente calendarizzato), con una diretta social sulla pagina Facebook della Provincia e del media partner Matex Tv, che trasmetterà anche sulla propria web tv.



Interverranno l’amministratore straordinario della Provincia Costantino Tidu, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, gli assessori regionali all'Industria Anita Pili e del Lavoro Alessandra Zedda, il deputato Pietro Pittalis e i consiglieri regionali. Franco Mula e Roberto Deriu Modererà l'incontro il giornalista Guido Garau. Al webinar è stata invita anche la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde.



