Red 16 giugno 2021 Segnaletica: lavori nella zona sud di Alghero Dagli uffici comunali di Alghero è stato scelto di intervenire con la segnaletica orizzontale al termine del completamento dei lavori di scavo e di bitumatura successivi alla posa della rete del gas di città



ALGHERO - La realizzazione delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale è in via di esecuzione con un calendario di interventi che viene attuato di concerto tra i Settori Viabilità e Manutenzioni del Comune di Alghero e con la Società In House, che si occupa della realizzazione. In questi giorni, i lavori stanno interessando la zona sud della città (Via Gramsci Via Pascoli).



La programmazione delle operazioni viene predisposta tenendo conto, tuttavia, della tempistica di chiusura dei lavori per la posa in opera della rete del gas di città. Molte strade sono ancora interessate dai lavori e altre lo sono state di recente. Dopo la posa delle tubature, la sede stradale viene ricoperta con il calcestruzzo e poi interessata dalla nuova bitumatura, così come da capitolato di appalto.



Dagli uffici comunali è stato quindi scelto di intervenire con la segnaletica orizzontale (strisce pedonali e incroci) al termine del completamento dei lavori di scavo e di bitumatura. I Settori Viabilità e Manutenzioni predispongono un elenco settimanale di strade in cui ridisegnare strisce pedonali e segnaletica con un cronoprogramma dedicato a ogni quartiere.



Nella foto: i lavori in Via Gramsci