Coros: guida operativa per le emergenze

PLOAGHE - Conoscere i rischi che possono interessare il territorio in cui si vive, essere consapevoli delle situazioni di emergenza in cui è possibile imbattersi per poterle fronteggiare al meglio mettendo sé stessi e i propri cari al sicuro. È con queste finalità che l’Unione dei Comuni del Coros ha voluto realizzare una guida operativa di auto-protezione, in formato cartaceo, che insegna al cittadino come comportarsi in casi di emergenza.



Un ricco vademecum di buone pratiche da attuare in caso in cui il nostro territorio dovesse essere interessato da calamità naturali quali frane, alluvioni o incendi boschivi. Indicazioni operative utili a tutti i componenti del nucleo familiare, per capire come intervenire in caso di pericolo, ma anche informarsi e comunicare per chiedere aiuto tempestivamente. La guida, suddivisa per tematiche e adatta ad una lettura facile, per i ragazzi e ragazze, è in fase di distribuzione e sarà consegnata nelle case delle famiglie dei dodici comuni del Coros: Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.



Leggerla attentamente è importante per apprendere automatismi di difesa idonei alle situazioni di pericolo, e per poter aiutare altre persone. Sapersi informare è fondamentale: nella brochure sono indicati i vari tipi di emergenza, i comportamenti da attuare, i protocolli che bisogna conoscere e i numeri utili per segnalare un pericolo. Conoscere un fenomeno per altro è il primo passo per sapere come affrontarlo: che si tratti di incendio, di alluvione o frane, è importante la tempestività. Quanto prima riusciamo ad agire, più veloci saranno le manovre di soccorso e la gestione dell’emergenza sarà più fattibile.



«In un periodo come il nostro dove i repentini cambiamenti climatici causano danni importanti all’ecosistema e all’assetto del territorio- ha ribadito il Presidente dell’Unione e sindaco di Codrongianos Cristian Budroni- è importante saper agire e saper mettere in atto azioni di tutela verso se stessi e gli altri. Sono indicazioni semplici, utili e alla portata di tutti. E in tanti casi possono salvare vite umane”. Dello stesso avviso l’assessore con delega alla Protezione civile e sindaco di Ossi Pasquale lubinu: “I cittadini sono una parte fondamentale della protezione civile, perché oltre le strutture organizzate e gli enti preposti c’è un ruolo fondamentale e insostituibile che viene svolto dai cittadini informati e attivi. Questa guida contribuisce a far crescere la cultura della protezione civile».