Sona Music festival: 10 band emergenti a Sassari

SASSARI - La terapia, Realize, Testa plastica, Infinite wraith, Vulika ROT, Danyo, Imperium, KoiKoi, Stravation e Mad Dog: 10 band, nuova e giovane generazione di ragazze e ragazzi che approcciano la musica abitando il presente, ispirandosi a volte al passato e proiettandola nel futuro. Loro gli attesissimi protagonisti della prima edizione di SONA - Music festival, festival “dell’emergenza” inteso come l’atto di emergere, come plauso a chi ha scelto di emergere dall’omologazione ed è tornato in saletta a provare con il sogno (realizzato) di suonare su un palco fronte pubblico.



Accadrà a Sassari domenica 22 giugno a partire dalle ore 12, nel verde dei giardini pubblici - spazio Chioschetto Tavolara e coordinamento a cura dell'Associazione Ugcom - realtà che punta sulla città e sulla musica per raccontare la sua storia e farsi ascoltare. A battezzare l’esordio del festival, in chiusura di serata, due nomi noti della scena sassarese, Futta (che collabora alla realizzazione dell’evento) e i Rusty Punx: non un passaggio di consegne ma un vero e proprio incitamento a ri-generare un movimento che a Sassari, negli anni, ha generato grande musica e bravi musicisti.



«C’è una nuova generazione di artisti e artiste giovani da sostenere. Rappresentano un chiaro esempio del cambiamento, l’evoluzione dei tempi. Cultura e musica sono le basi su cui costruire un futuro diverso, fatto di valori e principi. Giornate di allegria e condivisione, nel rispetto degli spazi e dell’altro, sono momenti che non devono mancare in una città e in una dimensione che deve e vuole puntare sul domani. Sulla Cultura. E sui giovani. Diamo loro spazio. Vogliamo e dobbiamo smetterla di essere pessimisti» afferma Gabriele Sanna, ideatore e organizzatore del festival. Il resto? Un logo accattivante, un presentatore coinvolgente (Luca Fancello, attore comico, scrittore, podcaster, presentatore, performer e una delle anime del collettivo C.L.I.P.), uno sguardo al clan & green e loro, primi attori e attrici sulla scena: le band.