Uso beni comuni: workshop a Lo Quarter

ALGHERO - "Un Patto per la Sardegna - La gestione condivisa dei beni comuni", è il workshop organizzato dagli Assessori all'Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica Roberto Corbia e alla Cultura e Cittadinanza Attiva, Raffaella Sanna, che si terrà lunedì 9 Giugno 2025 dalle 15:30 alle 18:30 presso la Sala Conferenze del Quarter. Sarà un incontro propedeutico alla definizione del nuovo "Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni", che presto verrà adottato. Il regolamento consentirà di attivare anche qui ad Alghero i cosiddetti "Patti di Collaborazione", veri e propri progetti tra le istituzioni e la cittadinanza, siano essi singoli cittadini o cittadine, bambine e bambini compresi, gruppi informali, associazioni, ETS, scuole, ecc. Cittadinanza attiva, gestione di spazi, gestione del verde urbano, doposcuola, attività per anziani, gruppi di lettura: sono solo alcuni esempi di Patti possibili, una realtà diffusa ormai in tutta Italia e anche in Sardegna. Il workshop avrà un taglio pratico. Dopo un'introduzione ai principi fondanti dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, sarà dato spazio ad alcune testimonianze di Patti di Collaborazione. Si passerà poi ad una attività laboratoriale in cui i partecipanti saranno divisi in due gruppi: un primo gruppo lavorerà sul Regolamento e un secondo gruppo sui Patti di Collaborazione.