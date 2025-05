S.A. 17:37 Peba: Sassari chiama a raccolta la comunità Pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni del terzo settore, ai forum sociali e ai comitati di quartiere interessati ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba)



SASSARI - L’amministrazione comunale di Sassari chiama a raccolta tutti gli attori interessati a farsi parte attiva nel percorso partecipato per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), un processo fondamentale per migliorare la vivibilità e l’equità degli spazi urbani. Sul sito è pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni del terzo settore, ai forum sociali e ai comitati di quartiere interessati ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione. Il Peba è uno strumento strategico per l’individuazione e la progressiva rimozione delle barriere fisiche negli spazi pubblici, favorendo così l’accessibilità, l’inclusione e la piena partecipazione alla vita cittadina da parte di tutte e tutti. Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il termine indicato nell’avviso, secondo le modalità consultabili sul sito del Comune. L’amministrazione, come per tutti i documenti strategici da elaborare, punta al maggior coinvolgimento possibile, in questo caso delle realtà impegnate sul territorio nel campo del sociale, della disabilità, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.