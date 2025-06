Cor 7:11 Basket: Alghero U17 gioca per lo scudetto Una settimana di spettacolo e talento. Una settimana di grande basket giovanile, con i migliori talenti Under 17 che vedràtra i protagonisti la Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino



ALGHERO - «Siamo orgogliosi di partecipare nuovamente un evento di così alto profilo come le Finali Nazionali e portare ancora una volta il nome di Alghero ai massimi livelli della Pallacanestro Giovanile. Sarà una settimana di grande basket giovanile, con protagonisti i migliori talenti del nostro movimento, che rappresentano il futuro della pallacanestro italiana. Un ringraziamento ai genitori e agli amici sponsor per il contributo finanziario che ci ha permesso di poter partecipare a questo appuntamento che è una vera festa dello sport». Parole di Antonello Muroni, pronto con la sua Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino a rappresentare la città per il 2° anno consecutivo a Chiusie Chianciano Terme per la Finale Nazionale U17 Eccellenza, in programma dal 16 al 22 giugno.



Una settimana di grande basket giovanile, con i migliori talenti Under 17 che vedrà tra i protagonisti la Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino. La città di Chiusi si prepara ad ospitare la Finale Nazionale del Campionato Under17 Eccellenza Maschile sui parquet dell’Estra Forum di via Mazzini e del Pala Fuccelli di via Talamone. Un appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la società San Giobbe Basket Chiusi, che vedrà impegnate 16 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 160 ragazzi, che si affronteranno per lo scudetto di categoria.



Nella prima fase (16-18 giugno) le squadre, divise in 4 gironi da 4, si affronteranno per cercare di arrivare in testa al ranking dei raggruppamenti, ed evitare quindi lo spareggio del 19 giugno, che coinvolgerà le seconde e terze classificate dei 4 gironi. Venerdì 20 giugno via ai Quarti, mentre le Semifinali si disputeranno il pomeriggio di sabato 21 giugno. Domenica 22 la finalissima che assegnerà lo scudetto di categoria, con le partite valide per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2°. Tutte le gare si potranno seguire in live sul canale Twitch Italbasket e su quello YouTube Italbasket, oltre che su FIP Stats dove ci saranno tutte le statistiche.



Queste le squadre ammesse alle Finali: Vis 2008 Ferrara, Unahotels Reggio Emilia, Pallacanestro Cantù, Grantorino Basketball Draft, Firenze Bk Academy, VL Pesaro, Unibasket Lanciano, Vega Training Francavilla, Rendimax Amici Pall. Udinese, Aquila Basket Trento, Pall. Varese spa, Allianz Derthona Basket, Pall. Trieste 2004, Virtus Pall. Bologna, S.A.P. Alghero, Orange1 Bk Bassano.