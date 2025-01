S.A. 20 settembre 2021 Mini Enduro, per piloti algheresi primato a Schio La migliore squadra sarda nel torneo delle regioni è stata quella formata dai due giovani algheresi Loris Cherchi e Cesare Vittorio Piga del motoclub Lazzaretto. Con loro anche Matteo Siddi del motoclub Solanas Vintage



ALGHERO - Due piloti del motoclub Lazzaretto hanno partecipato alla X edizione del Trofeo delle Regioni di Mini Enduro tenutosi il 12 settembre a Schio. Per la regione Sardegna sono state schierate tre squadre, ognuna composta da piloti di classi differenti (65 cc, 85 cc, 125 cc).



La migliore squadra sarda nel punteggio è stata quella formata dai due giovani algheresi, Loris Cherchi classe 2008 su ktm 85 e Cesare Vittorio Piga classe 2011 su ktm 65. Con loro anche Matteo Siddi, classe 2005 su Yamaha 125, del motoclub Solanas Vintage.



Si sono classificati in 13sima posizione su 42 squadre. Sul primo gradino del podio la Lombardia, seguita dalle Marche e dal Friuli Venezia Giulia.



Nella foto: la partenza dei piloti algheresi