Taekwondo: Alghero e Olmedo ai Campionati Italiani

ALGHERO – Dopo quasi due anni di attesa, finalmente si ritorna sul tatami. La Federazione Italiana Taekwondo, che durante la pandemia ha sostenuto le società e promosso le attività online con le gare da remoto, ha organizzato il primo grande evento Nazionale post pandemia, organizzando il Campionato Italiano Junior m/f di combattimento in programma da oggi e fino al 24 ottobre al Palasport di Giuliano Campania.



All’importante evento nazionale parteciperanno gli atleti del Team M° Stefano Piras con le sue due società asd Taekwondo Olmedo e Olympic Taekwondo Alghero, a rappresentare le due società saranno Giulia Saccu (taekwondo Olmedo), detentrice del titolo di vice campionessa italiana e pluricampionessa internazionale e Matilde Puggioni (olympic taekwondo Alghero) pluricampionessa regionale, insieme alla Direzione Tecnica del M° Stefano Piras 6° dan e M° Loredana Sechi, con il rammarico della mancata partecipazione del talento Olmedese Federica ZEDDE, per un leggero infortunio in corso di guarigione.



Commentano così i maestri Stefano Piras e Loredana Sechi: «Si ricomincia la partecipazione alle competizioni, con l’evento più ambizioso e prestigioso il Campionato Italiano assoluto, affascinante ed altrettanto insidioso poiché i concorrenti saranno agguerriti. Le ragazze Giulia e Matilde hanno lavorato tanto preparando al meglio questa competizione, con una preparazione dura e intensa senza alcun risparmio, grazie anche alla collaborazione dei compagni di palestra, facenti parte della squadra agonistica (Federica, Matteo, Davide, Salvatore, Antonio). E concludono: «partecipiamo a questo Campionato Italiano con la consapevolezza delle nostre capacità, coscienti delle insidie che dovremmo gestire con intelligenza e strategia tattica. E’ la ripresa per tutti siamo certi che l’impegno da parte delle nostre ragazze non verrà meno».