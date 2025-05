S.A. 9:26 Taekwondo Olmedo: 12 medaglie al Campionato Regionale Al Campionato Regionale Forme e freestyle la Asd Taekwondo Olmedo ha partecipato con 20 atleti che hanno conquistano 12 medaglie di cui 3 ori, 1 argento e 8 bronzi



OLMEDO – Si è svolto domenica 25 maggio 2025 a Nuoro il Campionato Regionale Forme e freestyle

2025, organizzato dal Comitato Regionale FITA Sardegna del neo Presidente Dr Vincenzo Serrao al quale hanno partecipato 219 atleti in rappresentanza di 23 società isolane. La Asd Taekwondo Olmedo ha partecipato con 20 atleti conquistano 12 medaglie di cui 3 ori, 1 argento e 8 bronzi. Al Campionato Regionale Liguria hanno partecipato 22 società isolane. Hanno conquistato il titolo di Campione Regionale Sardegna ottenendo la medaglia d’oro la cintura nera Aurora Zedde nella categoria Cadetti, la cintura blu Emma Deriu nella categorie Kids con la 5^ forma, la cintura verde Matilde MASIA con la 3^ forma, tutte interpreti di una prestazione di eccellente livello ottenendo punteggi altissimi rispetto alle dirette concorrenti. La medaglia d’Argento è andata alla cintura gialla Emma Curcuruto nella categoria Kids, interprete di una prova di altissimo livello dietro alla seconda di 0.1 centesimo di punto.



«I ragazzi dopo un intenso periodo di allenamento hanno affrontato il Campionato Regionale con personalità, determinazione e capacità tecnica interpreti di prestazioni di altissimo livello, ritengo che il risultato ottenuto non corrisponde al risultato considerando le performance viste nel campo di gara. Quindi nessuna polemica, abbiamo la consapevolezza del valore dei nostri atleti, delle capacità e degli ampi margini di miglioramento, continueremo a lavora con impegno e dedizione per fornire loro il massimo da parte dello staff tecnico, abbiamo la fiducia ed il sostegno dei genitori e dei ragazzi. Mi rende orgoglioso oltre la superiorità tecnica la grande coesione e lo spirito di gruppo. Ringrazio il Presidente Mariangela Correddu che domenica con i suoi consigli ha saputo motivare gli atleti nel pregara, lo staff tecnico l’Istruttore Loredana Sechi e l’All.re Noemi Sanna per la professionalità e competenza nel preparare tutti i nostri atleti. Ringrazio gli ufficiali di gara

Anna Sannia e Benedetto Carbone per la disponibilità negli allenamenti pre-gara le parole del tecnico Stefano Piras.