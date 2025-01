S.A. 9:33 Taekwondo Olmedo: 8 medaglie al 3° Torneo Karyu 3° Torneo Karyu specialità forme, presso il Pala Santoru di Sassari, organizzato dalla asd Karyu di Sassari in collaborazione con il Comitato Regionale FITA Sardegna alla quale hanno partecipato 280 atleti in rappresentanza di 22 società



ALGHERO - Ottima prova e conferma delle potenzialità dei giovani atleti della Asd Taekwondo Olmedo, impegnati 3° Torneo Karyu specialità forme, presso il Pala Santoru di Sassari, organizzato dalla asd Karyu di Sassari in collaborazione con il Comitato Regionale FITA Sardegna alla quale hanno partecipato 280 atleti in rappresentanza di 22 società. Il team olmedese ha partecipato con 17 atleti conquistando 2 oro, 3 argento e 3 bronzo nelle specialità forme. Ottima prestazione di Gioia Spanu atleta di maggiore esperienza interprete di un’ottima prestazione, e degli atleti Martina Mariotti, Alessandro Cau, Francesca Murineddu, Andrea Murineddu, Emilia Demontis, Deaddis Gabriele, Sebastiano Delogu, Carla Masia, tutti atleti alla loro prima esperienza nella gara di forme e alcuni di essi fuori dal podio per qualche centesimo di punto.



A compromettere un migliore risultato ha contribuito l’assenza di atleti di altissimo valore come

Aurora Zedde, Sara Diliberto, Aurora Spanu, Stefania Pischedda che per motivi di salute non

hanno potuto partecipare. Grazie ai tecnici che hanno preparato i ragazzi Loredana Sechi Noemi Sanna Giovanni E Noemi. Il Direttore Tecnico M° Stefano Piras ha commentato: «Pienamente soddisfatto delle buone prestazioni dei nostri ragazzi, ogni gara non è uguale all’altra, l’importanza che la gara assume non dipende dell’importanza dell’evento, ma da quanto sia caricato emotivamente, dal lavoro fisico e mentale in cui si riesce a trasmettere agli atleti nelle sedute di allenamento. Un’ ottima prestazione di tutti i nostri atleti, dando dimostrazione del proprio valore tecnico nella specialità Forme. Per scelta tecnica a quest’evento non abbiamo partecipato nella nuova disciplina Freestyle, che avrebbe potuto incrementare il risultato finale, ma la scelta è finalizzata ad una migliore preparazione».