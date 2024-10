S.A. 7 gennaio 2022 Ad Alghero e Riola gli Internazionali Motocross La manifestazione sportiva si svolgerà su due tappe: il 30 gennaio ad Alghero e il 6 febbraio a Riola. In Riviera del Corallo le gare si terranno nel circuito del Lazzaretto



ALGHERO - In Sardegna ritornano gli “Internazionali d’Italia di Motocross Pro”. La manifestazione sportiva si svolgerà su due tappe: il 30 gennaio ad Alghero e il 6 febbraio a Riola.



Sei gli appuntamenti con l’Italiano Motocross Pro – Prestige MX1/MX2, altrettanti quelli del tricolore Motocross Pro – Prestige 125 e del Prestige Femminile. I giovanissimi della Rookies Cup 125 Under 17 Junior si sfideranno in tre tappe. Per gli Amatori, ecco i quattro round dell’Ama Expert – Rider e i sei dell’Ama Over 40.



In Riviera del Corallo le gare si terranno nel circuito del Lazzaretto. L'evento è patrocinato dal Comune di Alghero che contribuirà all'organizzazione con la somma di 10mila euro, come disposto dalla delibera di Giunta dello scorso 31 dicembre.