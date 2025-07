Cor 11:32 Dialisi vacanze nel Nord Sardegna Turisti alla scoperta del Nord Sardegna grazie al Progetto Dialisi Vacanze: ha preso il via anche quest’anno il progetto che vedrà i turisti eseguire la dialisi nei centri di Alghero e Porto Torres



ALGHERO - Dal mese di giugno e sino al 30 settembre verranno eseguite circa 300 dialisi dedicate a circa 160 turisti che vanno ad aggiungersi alle oltre 31.200 dei “dializzati fissi”, quei residenti che vengono seguiti dai sanitari durante tutto l’anno. Lo scopo della dialisi non è solo quello di allungare la vita, ma anche quello di migliorarne la qualità: l’efficacia della terapia si misura anche sulla possibilità per il paziente di svolgere una vita pressoché normale e quindi di poter viaggiare e fare vacanze, vivere una vita come quella dei propri cari.



Per questo motivo l’Asl n. 1, grazie alla collaborazione con il personale della Sc Nefrologia e Dialisi, ha messo in piedi un progetto per soddisfare le esigenze dei tanti turisti che frequentano le coste del nord della Sardegna e che per programmare il loro soggiorno necessitano di assistenza dialitica.

Il rene artificiale viene utilizzato nei casi di blocco e d'insufficienza renale grave e permette di depurare il sangue dalle scorie metaboliche in esso presenti. Il sangue, passando attraverso diversi filtri, viene rimesso in circolazione, purificato.



I pazienti nefropatici devono sottoporsi periodicamente a trattamento emodialitico per sostituire la funzione renale: nell’80% dei pazienti viene praticato il trattamento tre volte alla settimana, con una durata di circa quattro ore per ogni seduta. Il progetto Dialisi Vacanze prevede sedute dedicate ai turisti: per poter accedere al servizio e’ sufficiente inviare una mail all’indirizzo dialisi.vacanze@aslsassari.it, specificando: Nell’oggetto: il centro dialisi prescelto, Alghero o Porto Torres; Nel corpo della mail: date nelle quali vorrebbero effettuarsi le dialisi e il contatto telefonico.