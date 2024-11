Cor 21 aprile 2022

Biglietti Litfiba Alghero

Online i ticket ufficiali del concerto 13 agosto 2022 all'Anfiteatro Maria Pia

ALGHERO - L'appuntamento in sardegna è ad Alghero il prossimo 13 agosto all'Anfiteatro Maria Pia. Saliranno sul palco per un ultimo grande concerto, l’ultimo in Sardegna, del loro ultimo grande tour (“L’Ultimo Girone”) che quest’estate farà piangere lacrime d’amore ad almeno tre generazioni di fan: un saluto in grande stile all’intera Isola e alle migliaia di persone che con i Litfiba sono nate, cresciute, hanno amato, urlato, ringhiato e raccontato pagine importanti della loro vita. Acquista idirettamente dalqui sotto.