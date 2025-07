S.A. 20:09 «Stalli occupati da bici abbandonate e rubate» E´ lo sfogo di una lettrice del Quotidiano di Alghero che lamenta la problematica estesa alle diverse zone della città, nel centro storico in particolare



ALGHERO - «In città la maggior parte degli stalli per le bici sono occupati da bici abbandonate ormai da tempo. Un vero peccato per chi ha veramente bisogno di legare la propria bici e non possa farlo». E' lo sfogo di una lettrice del Quotidiano di Alghero che lamenta la problematica estesa alle diverse zone della città, nel centro storico in particolare. «Per non parlare delle bici abbandonate (probabilmente rubate) che occupano, marciapiedi e zone di passaggio per anziani e donne col passeggino. Perché il comune non le recupera?».