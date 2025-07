Cor 12:02 «Mariotti il tempio del calcio» È il Presidente della Commissione Opere Pubbliche del Comune di Alghero, Gianni Occhioni, a intervenire nel tentativo di spegnere le polemiche che da qualche giorno stanno alimentando il dibattito sul futuro dello Stadio Mariotti



ALGHERO - «La rinascita dello Stadio Mariotti dall’abbandono in cui è rimasto per anni – dichiara Occhioni – è per me e per tutto il gruppo di AVS un obiettivo prioritario di questa consiliatura. È bene ricordare che già nove mesi fa l’assessore competente ha scelto di candidare al bando regionale sugli impianti sportivi altre strutture cittadine, anche perché sul Mariotti non esisteva ancora un progetto esecutivo e cantierabile. Per colmare questa lacuna è dovuto intervenire l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo, che ormai sette mesi fa, ha destinato al Comune di Alghero uno stanziamento dedicato proprio alla progettazione del Mariotti».



«Nelle dichiarazioni programmatiche della nostra coalizione – aggiunge Occhioni – è scritto in modo chiaro che dobbiamo trovare tutte le soluzioni possibili di impiantistica sportiva affinché nessuna società algherese sia costretta a giocare fuori casa. Ed è proprio grazie alla rinascita del Mariotti che possiamo garantire, con un’organizzazione “a incastro”, la possibilità di far giocare tutte le società calcistiche della città nei nostri impianti».



«Dopo un anno di rodaggio di amministrazione è finito il tempo delle polemiche, è finito il tempo delle discussioni: ora è il tempo dei fatti – prosegue Occhioni – Bisogna affidare subito l’incarico per lo studio di progettazione del nuovo Mariotti e, nel frattempo, utilizzare le risorse già disponibili per riaprire le porte del Tempio dello sport algherese alla città». «Negli ultimi anni abbiamo visto rifiorire il calcio algherese con la rinascita di diverse squadre, ed è giusto che queste abbiano finalmente la possibilità di giocare nello stadio che appartiene a tutta Alghero. Naturalmente, chi conosce il mondo calcistico sa bene che la squadra che milita nella categoria più alta ha, giustamente, la necessità prioritaria di utilizzare lo Stadio Mariotti».