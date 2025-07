Cor 20:26 Le domus de janas patrimonio dell’umanità Il Comitato Unesco ha decretato l’iscrizione delle “case delle fate” nella Lista del Patrimonio Mondiale. L’atteso verdetto del Comitato porta a compimento un percorso iniziato nel 2018



ALGHERO - Le domus de janas entrano a far parte del patrimonio dell’umanità. La decisione è stata ufficializzata oggi a Parigi, dove il Comitato Unesco ha decretato l’iscrizione delle “case delle fate” nella Lista del Patrimonio Mondiale. L’atteso verdetto del Comitato porta a compimento un percorso iniziato nel 2018 che – su iniziativa del Centro Studi “Identità e Memoria” (Cesim) – ha coinvolto la Regione Sardegna, l’ufficio Unesco del Ministero della Cultura e numerosi comuni sardi, con Alghero capofila.



Le domus de janas, termine che in sardo significa “case delle fate”, sono tombe preistoriche ricavate nella roccia. Si tratta di manufatti che risalgono al Neolitico e all'Età del Rame e testimoniano una delle epoche più interessanti della antica civiltà sarda. Se ne contano circa 3500, distribuite in tutta l'isola con particolare concentrazione nel centro-nord. Una parte, esattamente 210, sono decorate con simboli di credenze e pratiche rituali e rappresentano una testimonianza unica della civiltà prenuragica sarda.



Il riconoscimento dell’Unesco riguarda in particolare i monumenti ricompresi nel sito seriale “Arte e architettura della Sardegna preistorica. Le domus de janas". I siti archeologici e naturalistici inseriti nel progetto approvato dall’UNESCO sono:



1. Necropoli di Anghelu Ruju (Comune di Alghero)

2. Necropoli di Puttu Codinu (Comune di Villanova Monteleone)

3. Necropoli di Monte Siseri / S’Incantu (Comune di Putifigari)

4. Necropoli di Mesu e Montes (Comune di Ossi)

5. Necropoli di Su Crucifissu Mannu (Comune di Porto Torres)

6. Domus de janas dell’Orto del Beneficio Parrocchiale (Comune di Sennori)

7. Domus de janas della Roccia dell’Elefante (Comune di Castelsardo)

8. Parco dei Petroglifi (Comune di Cheremule)

9. Necropoli di Sant’Andrea Priu (Comune di Bonorva)

10. Necropoli di Sa Pala Larga (Comune di Bonorva)

11. Necropoli di Los Forrighesos (Comune di Anela)

12. Necropoli di Ispiluncas (Comune di Sedilo)

13. Necropoli di Mandras / Mrandas (Comune di Ardauli)

14. Necropoli di Brodu (Comune di Oniferi)

15. Necropoli di Istevene (Comune di Mamoiada)

16. Parco Archeologico di Pranu Mutteddu (Comune di Goni)

17. Necropoli di Montessu (Comune di Villaperuccio)