Cor 11:59 Santa Maria La Palma in lutto Anche la serata musicale del gruppo «Lo Maquini», prevista per sabato 12 luglio 2025 è rinviata a data da destinarsi a causa della tragedia che ha profondamente colpito la comunità



ALGHERO - «Con grande dolore, comunichiamo che la serata musicale del gruppo «Lo Maquini», prevista per sabato 12 luglio 2025, alle ore 21.00, nel cortile delle vecchie scuole medie di Santa Maria La Palma, organizzata dalla nostra associazione, è rinviata a data da destinarsi a causa della tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Santa Maria La Palma. In questo momento di lutto, ci stringiamo con affetto e solidarietà alle famiglie coinvolte e a tutta la comunità. La musica sa unire, ma oggi è tempo di silenzio e raccoglimento. Aggiorneremo presto con la nuova data. Grazie per la comprensione». Così la nota dell'Obra Cultural de l'Alguer in seguito alla tragedia di questa mattina [ LEGGI ].