Cor 9:08 Tragedia all´alba, muore meccanico 52enne Incidente mortale ad Alghero intorno alle 5 e 30 di questa mattina sulla SS291 della Nurra. La vittima era un meccanico 52enne di Santa Maria la Palma con officina a San Marco. Inutili i tentativi per salvarlo



ALGHERO - Incidente mortale ad Alghero intorno alle 5 e 30 di questa mattina (sabato) sulla SS291 della Nurra. La vittima era un meccanico 52enne di Santa Maria la Palma con officina nella zona industriale di San Marco, Antonio Sanna. L'uomo lascia moglie e figlia. L’autovettura, per cause in fase di accertamento, è uscita fuori strada all'incrocio per Fertilia, cappottandosi più volte. L’unico occupante della Golf GT nera è stato sbalzato fuori: Troppo gravi le ferite, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Sul posto i carabinieri per accertare le cause del sinistro ed i rilevamenti di rito e il personale del 118.



Nella foto: l'incidente di Alghero