Valentina Bianco consigliera di parità

SASSARI - Questa mattina nella sala ricevimenti della Provincia, l’amministratore straordinario Pietro Fois ha ufficializzato la nomina della neo consigliera di parità effettiva, l’avv. Valentina Bianco. Dopo la selezione avviata dalla provincia nel 2021, la dottoressa Bianco è stata scelta dall’ente, che aspettava la controfirma del ministro del lavoro Andrea Orlando. Il 22 luglio scorso, è arrivato il decreto di ufficialità da parte del ministero, nel quale veniva confermato l’incarico di consigliera effettiva di parità in carica per i prossimi quattro anni. La dott.ssa Bianco, classe 1986, maturità scientifica, laurea magistrale in giurisprudenza e scuola di specializzazione per le Professioni Legali. Per anni è stata una voce del coro di disallineamento tra percorso di studi e mercato del lavoro.



Oggi pratica la professione di avvocato, e inizia con la Provincia questo percorso fatto di piccole grandi azioni atte a garantire la parità di genere e l’uguaglianza di trattamento nei luoghi di lavoro. «Ringrazio l’Amministratore Fois e l’ente che mi accoglie con grande gioia. Accolgo l’impegno conferitomi con determinazione e con l’intento di lavorare concretamente, affinché le disuguaglianze di genere soprattutto nel mondo del lavoro siano solo una brutta pagina del passato. Mi impegnerò per essere parte di una forza motrice tesa a garantire lo stesso trattamento sociale a uomini e donne indistintamente con l’auspicio che le buone prassi possano e debbano essere uno strumento, aggiuntivo e performante, per gestire opportunità ed eventuali conflittualità».



Soddisfatto l’amministratore Fois commenta così questa conferma: «Sono lieto della nomina della neo consigliera effettiva Valentina Bianco. E’ una donna giovane e preparata, certamente all’altezza dell’incarico che le è stato conferito. Auguro a lei di iniziare questo percorso con abnegazione e lungimiranza, certo che possa compiere un ottimo lavoro in seno alla provincia di Sassari».