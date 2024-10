S.A. 7 ottobre 2022 Caccia Pavoncella e Moriglione, Tar sospende Accolta l’istanza cautelare presentata dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, per conto delle associazioni ambientaliste



CAGLIARI - Il T.A.R. Sardegna ha sospeso la caccia al Moriglione (Aythya ferina) e alla Pavoncella (Vanellus vanellus). Accolta l’istanza cautelare presentata dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, per conto delle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), WWF Italia, Lega per l’Abolizione della Caccia, E.N.P.A., L.A.V., LIPU-BirdLife Italia, LNDC Animal Protection. I Giudici amministrativi sardi, infatti, hanno sancito che «la determinazione assunta dalla Regione, come evidenziato in ricorso, può contribuire ad un consistente peggioramento dello stato di conservazione delle specie Pavoncella e Moriglione, in quanto l’asserito (ma contestato) incremento della popolazione delle specie ornitiche in questione emerso nell’ultimo periodo di rilevazione - a fronte di un sicuro consistente calo accertato invece nei periodi precedenti - rafforza l’esigenza di tutela – peraltro già riconosciuta nell’anno precedente da questo Tribunale con ordinanza n. 284/2021 - in vista di un più stabile e consolidato ripopolamento che potrebbe essere gravemente compromesso dalla riapertura della caccia consentita con il decreto impugnato».