Cpl Concordia, borsa di studio per Marco Solinas

ALGHERO - Anche quest’anno uno studente del Tecnico Industriale Roth di Alghero viene premiato con la borsa di studio di Cpl Concordia, Le Radici del Futuro. L’azienda, una delle più importanti società cooperative nel settore Energia e Servizi, da centoventi anni opera sia nel territorio di appartenenza sia in zone diverse dove crea occupazione e opportunità di sviluppo. Seguendo i bisogni della collettività, attraverso la formazione, la crescita culturale e civile, un particolare impegno viene rivolto ai giovani e al mondo del lavoro. È tra gli obiettivi primari orientare e preparare i giovani al futuro dell’impresa e del Paese ed è per questo che, ogni anno, vengono consegnate delle borse di studio in denaro a diversi studenti meritevoli degli istituti italiani. Questo sottolinea, in particolare, il merito e il percorso che gli studenti compiono nell’arco dei cinque anni di studi negli Istituti Secondari Superiori.



Cpl Concordi, però, è solita rapportarsi anche con l’università e i vari istituti formativi. Il consiglio della classe V B dell’Istituto Tecnico, indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica, seguendo i criteri di assegnazione della borsa di studio indicati da CPL e stabiliti dalla commissione dell’Istituto, decide di assegnare il riconoscimento allo studente Marco Solinas. Il giorno 2 dicembre scorso, con una cerimonia tenutasi nell’auditorium della sede ITI dell’IIS A. Roth, in collegamento con il Vicepresidente CPL Samuele Penzo e il Responsabile della Sostenibilità Gianni Levratti, alla presenza del Dirigente Scolastico, Angelo Parodi, dello studente, delle classi del triennio e di alcuni docenti del Consiglio di Classe V B 2021-2022, è stata consegnata la borsa di studio. La motivazione della scelta, oltre al voto dell’Esame di Stato finale, è legata al fatto che lo studente ha rappresentato l’Istituto con serietà, dedizione, partecipazione ed eccellenti risultati scolastici. “Per CPL è fondamentale coltivare i rapporti con le istituzioni formative territoriali che plasmano i lavoratori e i cittadini del futuro”, ha commentato il Vicepresidente Penzo.