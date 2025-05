S.A. 11:55 Mare e ambiente: studenti in prima fila ad Alghero Two days for the Sea, riflessioni e azioni sul campo ad Alghero. Sensibilizzazione e salvaguardia del mare con i ragazzi del Liceo



ALGHERO - Si è chiusa con successo la manifestazione dal titolo "Two Days for the Sea!", due giorni sulla sensibilizzazione e l’azione di salvaguardia del mare organizzata da Blog Blue Girls. Un evento composto da due momenti, il primo tenutosi il 15 aprile e il secondo lo scorso 24 maggio presso il Liceo Artistico Costantino di Alghero. L'evento ha reso possibile la collaborazione tra diverse associazioni (anche europee) per la realizzazione del programma. Hanno collaborato infatti le associazioni, Anemone, Clean Sea Life, European Sharks, e Sport & Environment. Il programma ha visto svolgersi il 15 aprile l’incontro "The Sea is Alive: Let's Talk About It!" con la giornalista e attivista Eleonora de Sabata. Tramite immagini, storytelling e interazione, Eleonora de Sabata ha offerto una prospettiva sul futuro del Mediterraneo e sulle possibilità di contribuire alla sua protezione.



Sabato 24 maggio il tema è stato "A Cleaner Sea, Together!" con gli studenti delle classi 5A e 5D del Liceo Artistico che hanno partecipato a un'attività di "plogging" (pulizia della spiaggia) in collaborazione con l'associazione Anemone. Questa iniziativa ha contribuito alla protezione dell'ambiente marino e ha offerto spunti di riflessione sull'impatto delle attività umane sul mondo naturale. «Ringraziamo soprattutto gli studenti tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa – detto l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva che ha presenziato alle operazioni - e siamo convinti che l’impegno per l’ambiente abbia bisogno di manifestazioni di questo genere per creare una rete sempre più vasta di consapevolezza sulla tutale dei nostri beni più preziosi».



Nella foto: un momento dell'attività con l'assessore Raniero Selva