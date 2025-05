S.A. 14:47 Concurs Tísner: primo premio a scuola algherese Gli studenti della scuola media Maria Carta hanno potuto seguire la cerimonia di premiazione in videoconferenza dalla Biblioteca Catalana, dove hanno ricevuto il trofeo dalle mani di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 23 maggio, gli alunni e alunne della classe 2aG della scuola media "Maria Carta" dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero hanno ricevuto il primo premio nella categoria “Pirata” della decima edizione del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, per il gioco La Plaça de l’Alguer. La premiazione del concorso organizzato da Plataforma per la Llengua si è svolta presso la Biblioteca Catalana di Alghero, dove gli studenti hanno potuto seguire in videoconferenza la cerimonia principale che ha avuto luogo al Teatro Poliorama di Barcellona. È stato Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, a consegnare il trofeu agli studenti.



Il gioco vincente, ideato per promuovere l’apprendimento del catalano di Alghero attraverso un itinerario tra monumenti e negozi della città, è stato realizzato sotto la supervisione del professore di arte Mauro Morittu e della pedagoga e coordinatrice linguistica Anna Rita Manunta. È la prima volta che una classe di Alghero vince il primo premio del Concurs Tísner, anche se negli ultimi 4 anni le classi algheresi partecipanti hanno ricevuto altri riconoscimenti. Nel 2022 sono state premiate con una menzione speciale le classi 2aA e 2aB della Scuola Secondaria di 1o grado (Istituto Comprensivo n.3), e nel 2024 la classe 5aD della Scuola Maria Immacolata di Alghero (Istituto Comprensivo n. 2).

Plataforma per la Llengua, con il Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, ha l’obiettivo di far scoprire agli studenti, agli insegnanti e alle scuole l’aspetto ludico e creativo della lingua catalana, partendo dalla creazione di un gioco che permetta di considerare qualsiasi aspetto della lingua in modo creativo e partecipativo. Quest’anno il concorso ha previsto due categorie: oltre alla categoria Pirata (13-14 anni), la categoria Grumet (11-12 anni) è stata vinta dalla scuola Sant Esteve di Sant Mateu del Bages (Catalogna). Le iscrizioni per l’undicesima edizione del concorso apriranno nei prossimi mesi.