S.A. 13:00 Mensa fino al 13 giugno agli asili comunali di Alghero Mensa scolastica fino al 13 giugno: Comune e Istituti comprensivi lavorano in sinergia per migliorare i servizi e la comunicazione delle attività



ALGHERO - Il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia comunali sarà attivo fino a venerdì 13 giugno 2025. La decisione è stata maturata a seguito di un’ulteriore valutazione delle esigenze organizzative e gestionali legate alla chiusura dell’anno scolastico, alla luce di alcune criticità sorte nelle ultime settimane.



«Grazie a un confronto costruttivo portato avanti dall’Amministrazione comunale e dai dirigenti scolastici, si è infine giunti alla decisione di garantire l’erogazione dei pasti fino alla fine della prossima settimana. L’Amministrazione comunale, pienamente consapevole del valore che il servizio mensa riveste per le famiglie e per l’equilibrio educativo complessivo, ribadisce la volontà di proseguire in un dialogo proficuo e costante con i dirigenti, al fine di migliorare la programmazione e la comunicazione di tutto ciò che riguarda i servizi scolastici» si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Stampa di Alghero.



In un’ottica di piena collaborazione e reciproca legittimazione dei rispettivi ruoli, Comune e Istituti comprensivi continueranno a lavorare in sinergia per offrire servizi sempre più rispondenti ai bisogni dei bambini e delle famiglie, valorizzando le risorse disponibili e garantendo chiarezza e tempestività nella condivisione delle informazioni. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, esso sarà attivo fino al 7 giugno compreso per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e sarà garantito per esami di licenza media sino alle prove scritte, mentre per la scuola dell'infanzia sarà garantito fino alla fine del mese di giugno. L’Amministrazione, in occasione della fine dell’anno scolastico, ringrazia i dirigenti, i docenti e tutta la comunità scolastica per l’impegno profuso quotidianamente.