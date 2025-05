Cor 7:44 All´Alberghiero le tecniche di caffetteria Presso i locali dell’IPSAR di Alghero si è svolto il concorso latte art riservato agli studenti che hanno partecipato al corso di maestro barista



ALGHERO - Lo scorso 22 maggio, presso i locali dell’IPSAR di Alghero si è svolto il concorso latte art riservato agli studenti che hanno partecipato al corso di maestro barista. Il corso, organizzato dal prof. Umberto Dacrema, si inserisce nella programmazione didattica tradizionale e nelle attività per l’orientamento formativo previste per legge. Grande la partecipazione degli studenti che hanno dimostrato di aver appreso appieno le tecniche di caffetteria.



Al termine della gara i giudici Flavio Bianchi, responsabile della Louis Caffè e Francesco Cuccuru, pluripremiato referente didattico AIBES, hanno premiato gli studenti a cui è stato consegnato anche un attestato di partecipazione. I vincitori del concorso sono stati Alessio Tilocca (3^ B), Sara Serrenti (2^ A) e il terzo posto è andato a due studentesse Lucrezia Rebecca Pala (3^ B) e Clara Vittoria Gonzales Cortes (3^ A). Un plauso sentito alla esperta del settore Letizia Martinez che è riuscita ad entusiasmare i ragazzi e a trasmettere passione e professionalità.



Un ringraziamento speciale alle ditte LOUIS caffè e alla ditta Punto Bar Ozieri Alghero che hanno fornito attrezzature e materiali necessari allo svolgimento del corso, ai titolari dei ristoranti Finché la Barcaccia e Bene Meda Osteria Cocktail & Wine Bar, Mario Cianfarani e Maria Cristina Obino, che hanno creduto nel progetto, alla dirigenza, ai docenti e al personale dell’Istituto Alberghiero per il grande sostegno organizzativo.