Intercultura: borse di studio a sei algheresi

ALGHERO - Nei giorni scorsi a Porta Terra, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili Raffaella Sanna, hanno conferito a sei ragazze e ragazzi algheresi l’attestato di aggiudicazione del concorso Intercultura, finanziato grazie a una borsa di studio erogata dal Comune di Alghero. I giovani studenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di studio e di vita all’estero in diverse destinazioni del mondo, tra cui Costa Rica, Cile, Panama, Finlandia, Repubblica Ceca e Svezia. Si tratta di un’occasione unica di crescita personale e culturale, che permetterà loro di apprendere nuove lingue, conoscere altre realtà e diventare cittadini del mondo.



«Un’esperienza formidabile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi – ha dichiarato il sindaco –. Il contatto con nuove culture, l’apprendimento di lingue straniere e la vita in contesti diversi da quello di origine sono momenti di grande valore umano. Ringraziamo le famiglie che, con grande generosità, accolgono nelle proprie case questi giovani testimoni di pace. Quella che le nostre ragazze e i ragazzi si apprestano a vivere sarà un’avventura straordinaria che arricchisce non solo loro, ma tutta la comunità.»



A sottolineare il valore educativo e culturale dell’iniziativa è anche l’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Sanna. «Sostenere i percorsi interculturali significa offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti strumenti concreti per affrontare il futuro con apertura mentale, spirito critico e consapevolezza. Questi scambi sono esperienze che cambiano la vita e creano legami duraturi. L’aumento dei contributi alle borse di studio è un atto concreto che dimostra la volontà dell’Amministrazione di investire nei giovani e nella loro formazione globale. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione questi progetti, certa che i semi piantati oggi daranno frutti preziosi per l’Alghero di domani».