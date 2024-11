Cor 16 novembre 2023 Alla scoperta dei Vini Spumanti prodotti nel nord Sardegna Con l’arrivo delle festività natalizie e di Capodanno non possono mancare i prestigiosi Brut delle aziende vitivinicole del Nord dell’isola.



Ci avviciniamo al periodo dell’anno in cui torna sulle tavole l’immancabile presenza del vino spumante Doc, il principe indiscusso delle festività natalizie e di Capodanno. In una regione come la nostra, un territorio nel quale si producono bottiglie di grande qualità, i vini spumanti sono molto richiesti e stimati. Nella zona di Alghero vengono prodotti con uva Torbato, un vitigno introdotto nell’isola durante la dominazione spagnola e che divenne molto apprezzato nel corso dei tre secoli in cui i catalani restarono in Sardegna. Il successo di tale produzione fu così importante che i vini “algheresi” venivano esportati via mare nel regno di Aragona. Il terreno composto dalla combinazione di sedimenti calcareo-argillosi, uniti ad un clima favorevole, hanno permesso la realizzazione di vini di alto pregio ed è proprio il torbato che viene utilizzato come base per ottenere la versione “spumante. Le cantine del consorzio “Vini di Alghero Doc” imbottigliano spumanti con i quali prima o poi, turisti e abitanti del posto, hanno brindato in tutti quegli eventi per cui era importante festeggiare con il massimo della qualità richiesta. La Cantina Santa Maria La Palma propone diversi tipi di vini spumanti: dall’ “Aragosta Brut” e “Argentero Vino Spumante Dolce” fino al prestigioso “Novecento59 Spumante Metodo Classico” prodotto con uve di Chardonnay raccolte dopo Ferragosto in un ristretto gruppo di vigneti specifici nella zona della borgata. Il fiore all’occhiello dell’azienda vitivinicola è sicuramente l’ “Akenta Sub Vermentino di Sardegna Doc Extra Dry”, lo spumante subacqueo reso famoso in tutta Italia per l’affinazione a 40 metri di profondità nello specchio d’acqua dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.



Le Tenute Sella & Mosca offrono l’ottimo “Torbato Rosè Brut”, un vino fresco e leggero prodotto con Metodo Charmat, e l’ “Oscarì Torbato Spumante Brut Metodo Classico Doc”, nato da uve raccolte all’inizio di settembre e rifermentate in bottiglia. La singolarità dell’etichetta di questo spumante sta nel fatto che è stata disegnata dal noto stilista algherese, Antonio Marras. L’artista ha infatti realizzato una collezione speciale di etichette per Sella & Mosca con un personaggio ed una storia descritta nel retro della bottiglia. “Oscarì Torbato Spumante Brut Metodo Classico Doc Le Tenute Delogu, invece, puntano tutto sul loro “Chelos Cuvée Brut Riserva VSDQ” uno spumante realizzato con metodo Charmat, assemblato alla maniera degli champagne. I Poderi Parpinello hanno in catalogo il “Centogemme Brut” un torbato di grande spessore nato dal progetto dell’enologo Giampaolo Parpinello che, partendo dalle prime 100 piante, è arrivato ad una produzione di oltre 50 mila viti. Spostandosi più a nord, in Romangia, nel territorio di Sorso in località Lu Crabioni, le Tenute Nuraghe Crabioni, azienda da 35 ettari di terreno, propongono “Agusthu Brut Vermentino di Sardegna Doc” uno spumante brut millesimato dal profumo agrumato con intenso fruttato. Sempre dello stesso territorio è la Cantina Sorso Sennori che produce il “Memento Spumante Brut”.

La Cantina del Vermentino di Monti realizza ben tre vini spumanti: il “Vigne del Portale Brut”, uno spumante a fermentazione naturale con uvaggio 100% vermentino; il “Vigne del Portale Brut Rosé”, prodotto con uve rosse della Gallura e anch’esso a fermentazione naturale; il “Vigne del Portale Moscato” 100% uva moscato. L’azienda, una delle più importanti del territorio e una delle cooperative vitivinicole più grandi dell’isola, organizza ogni anno la Sagra del Vermentino di Monti per celebrare.l’eccellenza del vino bianco più importante e conosciuto della Sardegna. Nel territorio di Luogosanto, di fronte al Golfo di Olbia, i 120 ettari suddivisi in 4 tenute della Cantina delle Vigne di Piero Mancini producono una variegata tipologia di vini e ben 6 vini spumanti.



L’ “Adelasia Vermentino di Gallura Spumante Brut”, il “Donna Marisa Vino Rosato Isola dei Nuraghi IGT Spumante Brut”, il “Pinot Chardonnay Spumante Brut”, il “Cucaione Moscato di Sardegna Gallura Doc Spumante”, il “Vermentino di Gallura DOCG Spumante Brut” ed il “Moscato di Sardegna Gallura DOC Spumante”. Il Vermentino di Gallura Spumante Brut e l’Adelasia Spumante Brut negli scorsi anni si sono classificati al primo posto in diversi manifestazioni internazionali come il Sakura Awards Women, il Berlin Wein Trophy, e la Mostra Nazionale Vini Pramaggiore. Ricordiamo che tutte le aziende vitivinicole citate, all’interno delle proprie tenute, hanno dei confortevoli spazi realizzati appositamente per accogliere i visitatori che vogliono conoscere la storia delle cantine, del territorio e degustare i prodotti a stretto contatto con la natura circostante. La Sardegna e Alghero saranno, inoltre, il palcoscenico del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles. L’isola è stata scelta come cornice della sessione dedicata ai vini effervescenti - spumanti e frizzanti - dell’autorevole concorso enologico mondiale, previsto dal 10 al 12 luglio 2024. L’appuntamento sarà organizzato dal Consorzio di tutela dei vini Alghero DOC con il sostegno finanziario dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e il fondamentale contributo di partner istituzionali come Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Laore e CCN Al Centro Storico.



