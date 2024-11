Cor 9 novembre 2023 Un territorio votato all’Equi Turismo Nel territorio di Alghero sono presenti maneggi in grado di offrire diversi tipi di escursioni a cavallo, tutte nel rispetto della natura e degli animali.



Tra le tante emozioni proposte dall’active tourism sono poche le esperienze che restano profondamente nell’animo come quelle offerte dall’equi turismo. Il rapporto stretto con i cavalli e l’immersione nella natura sono un connubio in grado di risvegliare sensazioni uniche, difficilmente replicabili con altre attività da svolgere durante le escursioni turistiche. Passare un fine settimana in sella ad un cavallo è davvero un’evasione dai ritmi serrati della città e delle incombenze quotidiane, un evento fruibile da tutti, appassionati esperti, ma anche principianti al primi approcci con il mondo del trekking ippico. I maneggi che organizzano escursioni nel territorio del nord ovest dell’isola sono gestiti da veri amanti del cavallo che partendo da una forte passione hanno unito l’utile al dilettevole, trasformando l’entusiasmo in uno dei mestieri più appaganti. Nel territorio di Alghero sono presenti diverse strutture che offrono escursioni a cavallo, tutte molto professionali e con una lunga esperienza alle spalle. Il Maneggio Baratz si trova proprio nei pressi dell’omonimo lago, l’unico naturale della Sardegna. Per arrivarci, partendo da centro algherese, bisogna dirigersi verso la borgata di Santa Maria La Palma, percorrendo la strada statale 291 della Nurra. Arrivati all’incrocio semaforico si svolta a sinistra immettendosi sulla provinciale 55 bis, si continua per la strada provinciale 69 in direzione Baratz strada A, in tutto 25 minuti circa di tragitto per ritrovarsi immersi nella natura. Vengono messe a disposizione escursioni per bambini e adulti, accompagnati dallo staff del maneggio lungo le rive del lago fino alla spiaggia di Porto Ferro. L’assicurazione obbligatori è inclusa nel costo dell’esperienza.



A poca distanza, lungo la strada provinciale Porto Ferro, troviamo il Centro Equestre Tre Stelle Sa Mandra che propone escursioni che vanno da una a due ore, con tragitti che arrivano fino alla Torre Aragonese e la visita alla Torre Bianca. Il maneggio mette a disposizione cavalli di razza Anglo Arabo Sarda, prevede una breve lezione sull’uso dei finimenti e la prova del cavallo prima di incominciare il tragitto indicato. Sono previsti anche percorsi più lunghi, vere e proprie gite a cavallo sia all’alba che al tramonto. Il Club Ippico Capuano è situato nella periferia di Alghero. Si percorre la via Giovanni XXIII che diventa la strada statale 292, seguendo le indicazioni si svolta a destra per giungere in 8 minuti nella scuola di equitazione, nonché Associazione sportiva dilettantistica affiliata alla federazione italiana Sport Equestri. Anche qui si organizzano escursioni e trekking con possibilità di pernottamento nella struttura. Sono messi a disposizione degli ospiti 15 cavalli e 10 pony ed attività riservate alle persone disabili con medici ed esperti del settore. Altra struttura da prendere in considerazione è il maneggio Il Grifone, ubicato a dieci minuti dal centro di Alghero. Per raggiungerlo si percorre la strada statale 127bis settentrionale sarda, al km 4,6 si volta a destra per immettersi nella strada vicinale Carrabuffas, trecento metri ancora e si arriva nella struttura specializzata per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dell’equitazione. Il maneggio è aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.



Il Pony Club San Marco è situato in regione San Marco, a poca distanza dalla zona industriale e ad una ventina di minuti dal centro cittadino. E’ specializzato nell’allevamento ed addestramento dei pony e, per tale motivo, molto adatto ai bambini per un primo approccio con i cavalli. Il centro organizza lezioni di equitazione, pony games e pensione pony. Spostandosi verso la vicina città di Porto Torres troviamo il Centro Ippico Turris, a pochi passi anche da Sassari, una struttura immersa nel verde che organizza passeggiate ed escursioni a cavallo. Nel centro vengono organizzati campi estivi, oltre alla scuola di equitazione, doma ed addestramento degli animali; inoltre è disponibile la pensione per cavalli e un’assistenza veterinaria h24. Il maneggio è sito lungo la strada provinciale 56 Abba Currente. Tirando le somme, quello che in sintesi offre l’equi turismo è un approccio diverso di visitare il territorio da parte dei viaggiatori che giungono in Sardegna. L’esperienza immersiva a contatto diretto con la natura e la connessione con il cavallo propongono una prospettiva differente, con tempi rilassati, in grado di far osservare il territorio circostante in una dimensione priva della frenesia del turismo di massa. La gran parte dei centri ippici sono in grado di fornire diversi pacchetti con proposte che vanno dalla semplice cavalcata al trekking avanzato, cucito appositamente sul turista più esperto che conosce molto bene il mondo del cavallo e cerca delle emozioni selvagge. I maneggi che sono stati citati nell’articolo sono situati in zone di alto pregio naturalistico e circondate da siti archeologici che ne aumentano il valore conoscitivo. Senza dimenticare il fatto che sono molto vicini a all’aeroporto di Alghero ed allo scalo navale di Porto Torres.



realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.