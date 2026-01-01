Cor 20:49 Alghero - Macomerese si gioca mercoledì Campionato di Promozione girone B (20ª giornata): Mercoledì 18 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di maria Pia, l’Alghero affronterà la Macomerese. Fischio d’inizio fissato per le ore 15



ALGHERO - La gara era stata rinviata nelle scorse settimane a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’Alghero si presenta all’appuntamento reduce da due pareggi consecutivi, arrivati dopo l’interruzione della straordinaria striscia di 21 vittorie consecutive che aveva caratterizzato il cammino dei giallorossi. Di fronte ci sarà una Macomerese determinata a riscattarsi dopo la sconfitta esterna rimediata sul campo del Li Punti. Una formazione che verrà ad Alghero con l’obiettivo di fare risultato, consapevole dell’importanza della posta in palio. Per l’Alghero sarà fondamentale approcciare il match con la massima concentrazione, affrontando il recupero con personalità e intensità, sfruttando il fattore campo per tornare subito alla vittoria e proseguire il proprio percorso da protagonista nel campionato.