Alghero - Macomerese si gioca mercoledì
Campionato di Promozione girone B (20ª giornata): Mercoledì 18 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di maria Pia, l’Alghero affronterà la Macomerese. Fischio d’inizio fissato per le ore 15
Alghero - Macomerese si gioca mercoledì

ALGHERO - La gara era stata rinviata nelle scorse settimane a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’Alghero si presenta all’appuntamento reduce da due pareggi consecutivi, arrivati dopo l’interruzione della straordinaria striscia di 21 vittorie consecutive che aveva caratterizzato il cammino dei giallorossi. Di fronte ci sarà una Macomerese determinata a riscattarsi dopo la sconfitta esterna rimediata sul campo del Li Punti. Una formazione che verrà ad Alghero con l’obiettivo di fare risultato, consapevole dell’importanza della posta in palio. Per l’Alghero sarà fondamentale approcciare il match con la massima concentrazione, affrontando il recupero con personalità e intensità, sfruttando il fattore campo per tornare subito alla vittoria e proseguire il proprio percorso da protagonista nel campionato.
8:20
Per l´Alghero il secondo pareggio
La gara si chiude sul risultato di 2-2. Un pareggio che conferma il carattere e la capacità di reazione dell’Alghero, capace di rimontare due gol di svantaggio e conquistare un punto prezioso su un campo difficile
7:26
Il Latte Dolce si ferma a Monastir
Sconfitta beffarda per il Sassari Calcio Latte Dolce, che perde 3-2 contro il Monastir: decisiva la rete al 94’ di Aloia. I ragazzi di mister Fini erano stati abili a ribaltare l’iniziale svantaggio grazie alle reti di Tokić e Cabeccia, ma la doppietta finale di Aloia ha consegnato i tre punti al Monastir
12/2In Gallura ritorna il Torneo mondiale Selis
13/2Alghero in trasferta contro Thiesi
9/2Fc Alghero sconfitta contro Porto Torres
7/2Calcio: l´Alghero pareggia contro Stintino
5/2Fc Alghero ospita Porto Torres
4/2La corazzata Alghero ospita Stintino
2/2Fc Alghero espugna Siligo
2/2Alghero inarrestabile, manita al Galtellì
29/1L´Alghero ospita il Tuttavista Galtellì
29/1Fc Alghero cerca il riscatto contro Siligo
