Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › No al 41bis a Cagliari: pullman da Alghero
Cor 19:05
No al 41bis a Cagliari: pullman da Alghero
Il coordinamento di Orizzonte Comune di Alghero e Porto Torres annuncia la propria adesione all’iniziativa promossa dalla consigliera comunale di Ossi, Liana Derudas, che ha organizzato la partecipazione alla manifestazione “No al 41bis” in programma a Cagliari
No al <i>41bis</i> a Cagliari: pullman da Alghero

ALGHERO – Il coordinamento di Orizzonte Comune di Alghero e Porto Torres annuncia la propria adesione all’iniziativa promossa dalla consigliera comunale di Ossi, Liana Derudas, che ha organizzato la partecipazione alla manifestazione “No al 41bis” in programma a Cagliari. Un’iniziativa che sta raccogliendo consensi e adesioni in tutta la provincia di Sassari, trovando il sostegno anche del partito Sinistra Futura, impegnato a sua volta nella diffusione dell’appello tra iscritti e simpatizzanti.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una partecipazione ampia e trasversale, superando le appartenenze politiche. «Si tratta di una manifestazione di interesse generale, che riguarda l’intera Sardegna – sottolineano il coordinatore di Orizzonte Comune Alghero, Antonio Cardin, e il consigliere comunale Marco Colledanchise –. Per questo rivolgiamo un invito a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, affinché aderiscano e sostengano l’iniziativa, senza bandiere di partito ma con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse dei sardi».

In vista della trasferta a Cagliari, gli organizzatori stanno coordinando la partecipazione con pullman dedicati. I sostenitori interessati possono prenotare contattando i referenti territoriali: Liana Derudas (Ossi) – 348 0612419 Massimiliano Lepri (Alghero) – 334 9343308. L’appello è rivolto a cittadini, amministratori e rappresentanti politici affinché la manifestazione possa contare su una presenza significativa dal nord dell’Isola.
